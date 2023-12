L'Agence : l'immobilier de luxe en famille - Un loft en plein coeur de Soho

Valentin termine son périple à New York par un immeuble datant de 1904, situé en plein cœur de Soho, le quartier de prédilection de Maude et Flavien. Au style contemporain avec des touches d'authenticité, le loft meublé s'étend sur 370m2 et est estimé à 6,995 millions. Le couple est conquis par ce bien, avec ses colonnes et un dressing qui charment les amis de l'agent immobilier. Alors que tout semble parfait, il manque une chambre ainsi que les services normalement offerts dans un immeuble. Vont-ils renoncer à ce bien d'exception ou faire abstraction de ces manquements ? Extrait de L'Agence : L'immobilier de luxe en famille saison 04 Episode 02.