L'Agence - Première visite pour le gardien Alfonse Areola

Alfonse Aerola, le gardien de l'équipe de football, et sa femme Marion sont à la recherche d'une maison à Londres dans le cadre de leur partenariat avec Daniel Dagger. Leur première visite se déroule dans le quartier de Little Venice, où ils découvrent une maison préservée des regards indiscrets. D'une superficie de 560 mètres carrés, cette propriété est proposée au prix de 21,95 millions d'euros. La visite promet une immersion dans un lieu à la fois luxueux et discret pour répondre aux besoins du couple. Extrait L'Agence : l'immobilier de luxe en famille.