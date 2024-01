L'Agence - Sandrine et Olivier cherchent une maison au Brésil ?

Olivier et Sandrine En savoir plus sur

Direction le Brésil, où Sandrine et Olivier décident de visiter une maison de 180 mètres carrés comprenant 5 pièces. Le couple réfléchit sérieusement à s'installer dans le pays, envisageant de passer le relais de l'entreprise à leurs enfants. La visite de cette maison représente un pas concret vers une éventuelle installation au Brésil et ouvre la voie à une nouvelle phase de leur vie professionnelle et personnelle. Extrait L'Agence : l'immobilier de luxe en famille.