L'Agence - Un appartement haussmannien dans le cœur du 16ème

Valentin Kretz En savoir plus sur

Avant de partir pour Marrakech, Valentin a organisé une visite avec Sophie, une tradeuse et mère de cinq enfants, revenue à Paris après le Brexit. Avec un budget de 10 millions d'euros, elle et son mari recherchent une propriété ancienne dotée d'une terrasse et de six chambres. Ils découvrent un duplex de 290 mètres carrés, composé de 7 pièces, situé en plein cœur du 16e arrondissement de la capitale, mais le seul hic est le manque de chambres, ce qui constitue un défi pour répondre à leurs critères... Extrait de L'Agence : L'immobilier de luxe en famille saison 04 Episode 08.