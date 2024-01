Valentin Kretz En savoir plus sur

À la recherche d'un appartement plus spacieux pour lui et sa femme, Valentin visite un appartement redessiné par Eve, la femme de son frère Martin. Malgré un agencement très réussi, l'appartement manque d'espace et ne convient pas aux besoins de la famille de Valentin... Extrait L'Agence : l'immobilier de luxe en famille.