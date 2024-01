L'Agence - Un appartement sur l'île Saint-Louis

Valentin Kretz En savoir plus sur

Valentin présente un deuxième bien au couple Sam et Louis sur l'Île Saint-Louis, une adresse emblématique à Paris, avec une décoration très classique et épurée. La propriété s'étend sur 250 mètres carrés, offrant 7 pièces au charme raffiné. La visite de cette demeure promet de révéler une ambiance classique et élégante, correspondant au goût du couple en quête d'un pied-à-terre parisien. Extrait L'Agence : l'immobilier de luxe en famille.