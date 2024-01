L'Agence - Un appartement trop blanc ?

Valentin Kretz En savoir plus sur

Valentin prend en charge la première visite d'appartement pour Sébastien, entrepreneur dans la finance, à la recherche d'un bien sur Paris pour lui et sa famille afin de confirmer l'offre déposée pour un bien mis en vente. L'appartement présenté mesure 300m2 et est proposé à 7,2 millions d'euros. Bien que Sébastien apprécie l'espace, il trouve que l'intérieur, trop blanc et salissant, n'est pas adapté à sa vie de famille avec ses enfants en bas âge. Extrait L'Agence : l'immobilier de luxe en famille.