L'Agence - Un appartement trop vieillot pour Elsa ?

Sandrine propose son premier bien à Elsa, une cliente exigeante qui n'en est pas à sa première visite. En effet, la retraitée cumule plus de 30 visites à son actif. L'appartement, d'une superficie de 150 m2 et évalué à 3,1 millions d'euros, ne semble pas correspondre aux goûts d'Elsa, qui privilégie un style plus contemporain, dépourvu de boiseries. Extrait L'Agence : l'immobilier de luxe en famille.