L'Agence - Un mandat de location pour une villa au Brésil

Au Brésil, Martin et Valentin retrouvent Fabrice, le manager d'une villa dont ils cherchent à décrocher un mandat de location. La propriété s'étend sur 1350 mètres carrés et offre 7 pièces. La rencontre avec Fabrice représente une opportunité pour les deux agents immobiliers de démontrer leur expertise et de convaincre le propriétaire de confier la gestion locative de cette magnifique villa à leur agence. La visite et la négociation qui s'ensuivent seront cruciales pour remporter ce mandat. Extrait L'Agence : l'immobilier de luxe en famille.