L'Agence - Un palais vénitien d'exception !

La journée s'annonce grandiose à Cannes alors qu'Olivier, accompagné de Martin et Valentin, retrouve Christelle, représentante d'une des plus grandes sociétés immobilières de prestige en France. Leur visite les conduit vers un palais vénitien d'exception, proposé au prix vertigineux de 120 millions d'euros. Cette propriété exceptionnelle promet luxe, raffinement et une histoire à couper le souffle, offrant une expérience immobilière unique et majestueuse. Extrait L'Agence : l'immobilier de luxe en famille.