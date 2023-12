L'Agence - Un penthouse new-yorkais pour les amis de Valentin

Rendez-vous à Financial City, où Valentin va faire découvrir à ses amis Maude et Flavien un appartement avec une vue carte postale sur New York. S'élevant à 7 millions de dollars, avec accès à une salle de sport et une piscine, le bien aux nombreux services est totalement neuf ! Mais tout cela suffira-t-il au couple pour faire une offre ? Extrait de L'Agence : L'immobilier de luxe en famille saison 04 Episode 01.