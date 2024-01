L'Agence - Un triplex en plein coeur de Paris

Martin Kretz En savoir plus sur

Martin a rendez-vous avec Sam et Louis, un couple de clients lyonnais à la recherche d'un pied-à-terre à Paris. Sam est chef d'entreprise et Louis est bijoutier. La propriété qu'ils vont visiter est singulière : il s'agit d'une des anciennes salles de répétition des danseurs étoiles de Paris. Cette résidence en triplex offre 200 mètres carrés d'espace unique, reflétant l'élégance et le charme du monde artistique. La visite s'annonce comme une exploration immersive dans l'histoire artistique de Paris pour ce couple aux professions créatives. Extrait L'Agence : l'immobilier du luxe en famille.