L'Agence - Une maison de campagne à Marnes-la-Coquette

Aujourd'hui, Valentin a rendez-vous avec Diana, une cliente libanaise qui recherche, avec son mari et leurs trois enfants, une belle maison dans un endroit sécurisé et paisible proche de Paris. Prête à quitter la capitale pour bénéficier de plus d'espace, Valentin lui propose une résidence située dans l'un des domaines les plus prisés de la région. La cliente découvre une demeure de 450 mètres carrés affichée à 6 millions d'euros, pour laquelle elle tombe sous le charme. Extrait de L'Agence : L'immobilier de luxe en famille saison 04 Episode 05.