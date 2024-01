L'Agence - Une maison parfaite sauf la piste d'atterrissage...

Martin Kretz En savoir plus sur

Lors de leur deuxième visite, Xavier et Olivia vont explorer une maison contemporaine, à l'abri des regards et accolée à une zone protégée. Cette villa d'architecte, nichée au cœur d'une végétation luxuriante, s'étend sur 250 mètres carrés et est évaluée à 10,5 millions d'euros. Bien que le couple ait eu un véritable coup de cœur pour la propriété, le prix élevé ainsi que la proximité de la piste d'atterrissage de l'aéroport refroidissent les ardeurs des futurs parents. Extrait L'Agence : l'immobilier de luxe en famille.