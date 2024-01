L'Agence - Une maison pas assez moderne !

Valentin Kretz En savoir plus sur

Valentin retrouve Tiffany et Ziad, qui aspirent à changer de vie dans le sud. Pour la première visite, il leur présente une maison ancienne de 420 mètres carrés, affichée au prix de 6,6 millions d'euros. Cependant, le couple exprime leur préférence pour une maison plus moderne. Cette première étape permettra à Valentin de mieux cerner leurs attentes et de rechercher la propriété qui correspondra parfaitement à leur désir de modernité dans le cadre de leur nouveau départ. Extrait L'Agence : l'immobilier de luxe en famille.