L'Agence - Une maison sur le lac d'Ancy !

Pour leur troisième et dernière visite, Christine et Charlotte découvrent une maison à Ancy, directement située au bord du lac. Affichée à 9,8 millions d'euros pour une superficie de 500m2, cette propriété promet une expérience unique. Pour immerger pleinement les clientes dans la visite, Valentin et Louis décident de les accompagner en bateau, pour une expérience hors du commun. Extrait L'Agence : l'immobilier de luxe en famille.