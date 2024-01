L'Agence - Une maison typique de Saint Barth !

C'est la première visite à Saint Barth pour Martin et Valentin, qui retrouvent le couple Olivia et Xavier. Le duo vont leur faire visiter une villa de 180m2 à 6,2 millions d'euros, qui offre une vue imprenable sur la plus grande plage de l'île. La maison, de style traditionnel avec ses 5 cases, présente une architecture typiquement créole. Malheureusement, en raison de ses dépendances, la disposition ne correspond pas tout à fait à leur schéma familial...Extrait L'Agence : l'immobilier de luxe en famille.