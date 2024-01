L'Agence - Une villa à Cassis

Valentin Kretz En savoir plus sur

Cap sur Cassis, où Valentin présente le deuxième bien à Arnaud et Audrey. Il s'agit d'une villa spacieuse de 420 mètres carrés, proposée au prix de 5 millions d'euros. Cette propriété a bénéficié d'une rénovation complète par un designer, adoptant un style coloré et chaleureux qui ne manquera pas de charmer le couple. La visite promet de révéler un univers unique et raffiné... Extrait L'Agence : l'immobilier de luxe en famille.