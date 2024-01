Valentin Kretz En savoir plus sur

Valentin et sa femme visitent l'appartement à Montmartre, découvert par Martin et pas encore mis sur le marché. L'appartement offre une superficie de 110m2 avec 3 chambres et 1 salle de bain, actuellement en cours d'estimation ! Extrait L'Agence : l'immobilier de luxe en famille.