L'Agence - Une visite mouvementée...

Martin Kretz En savoir plus sur

Laure et Clément, accompagnés de leurs jumeaux de 7 ans et demi, sont à la recherche d'un appartement plus spacieux depuis l'arrivée de leur petite fille. Martin leur propose un premier bien d'une superficie de 190m2, affiché à 3,3 millions d'euros, avec un toit-terrasse, répondant ainsi à leur critère d'espace extérieur dans un périmètre restreint. Malgré une visite mouvementée avec des enfants animés, les parents semblent sous le charme de l'appartement, notamment de sa terrasse très agréable. Extrait L'Agence : l'immobilier de luxe en famille.