L'Agence - Valentin rencontre Harry Macklowe, l'icône de l'immobilier

Matthieu, qui dirige l'Agence à New York, a réussi à obtenir un rendez-vous avec Harry Macklowe, une véritable légende de l'immobilier à New York. Tout juste après avoir conclu le projet résidentiel le plus prestigieux du moment à Wall Street, une ancienne tour de bureaux transformée en résidence ultra haut de gamme, les garçons s'apprêtent à le convaincre de leur confier la gestion de ses appartements. Cette opportunité pourrait véritablement ouvrir de nouvelles perspectives pour l'agence. Extrait L'Agence : l'immobilier de luxe en famille - Saison 04 Episode 10

