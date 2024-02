L'Agence - Valentin veut vivre à New York ?

Depuis le départ de Louis et Valentin, la famille organise des réunions hebdomadaires pour faire le point sur les affaires. Le deuxième fils en profite pour parler de son envie d'allonger son séjour à New York, voire de s'y installer. Malheureusement, la famille ne semble pas favorable à cette décision, soulevant des points qui plongent Valentin dans l'indécision. Quel choix fera-t-il ? Extrait L'Agence : l'immobilier de luxe en famille - Saison 04 Episode 10

