Quand les garçons cherchent l’amour sur internet pour leur grand-mère

L’Agence, c’est une histoire de famille. Parents et enfants travaillent ensemble depuis des années. Ils ont donc naturellement installés leurs bureaux dans la maison familiale où se mêle vie privée et vie professionnelle. Majo, c’est leur grand-mère et elle habite juste en face. Il lui faut littéralement 15 secondes pour venir prendre un café. Aujourd’hui, elle est passée voir ses petits-fils avec un but bien précis en tête : trouver l’amour. Ni une, ni deux, les garçons lui créent un compte sur un site de rencontres. Va-t-elle matcher ? Extrait de l’épisode 1 de « L’agence, l’immobilier de luxe en famille » diffusée le Jeudi 24 septembre sur TMC.