L'Agence tous risques

L'agence tous risques est unique ! Composée de quatre spécialistes, autrefois membres d'une unité d'élite de l'armée, elle est en charge de missions secrètes. Hélas, celle en cours était destinée à les pièger et ils se retrouvent, à tort, sous les verrous. Grâce à leur savoir-faire respectif et à leur ingéniosité, ils réussissent à s'échapper, sans se faire remarquer. Décidés à laver leur honneur et à retrouver la respectabilité aux yeux de tous, ils se lancent à la recherche des véritables coupables.