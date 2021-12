L'année du silence - 2021 (partie 01)

Retrouvez la rubrique « Silence » de Quotidien en version XXL ! People, politique, climat, sports : on vous montre toutes les images d’actu de l’année…. mais en silence. L'année 2021 aura été, comme 2020, particulièrement dense et compliquée. Pandémie, confinement, restrictions de circulation, fermetures des bars et restaurants, des discothèques, mais aussi des cinémas ou des théâtres : l'année n'aura pas été très festive. Sans parler des élections américaines et des débordements au Capitole, des catastrophes climatiques, des polémiques, des conflits internationaux ou nationaux. Bref, 2021 a été une année riche en événements. Heureusement, tout n'est pas non plus à jeter : Jenna Castetbon résume toute l'année, en silence, et n'oublie pas de nous montrer, aussi, ce qui a bien marché en 2021 pour nous donner un peu d'espoir avant 2022.