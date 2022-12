L'année du silence (Partie 1)

Après une année 2022 de polémiques, de clashs et d’invectives, « L’année du Silence 2022 » vous propose la seule rétrospective sans la moindre parole, en total silence.Le vendredi 16 décembre, Jenna Castetbon décline la séquence « Silence » de Quotidien en prime et revient sur toutes les images d’actu de l’année : l'élection présidentielle, la guerre en Ukraine, la mort de la Reine Elizabeth II, les incendies catastrophiques de l’été…. Mais aussi le procès de Johnny Depp, le retour du col roulé, la Coupe du monde au Qatar.Des images marquantes qui abordent les problématiques de société, la politique, le climat, le sport et la pop culture.