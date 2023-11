L’arabe dans le Poste - Partie 1

A l’occasion des 40 de la marche des beurs, TMC et Bangumi propose un doc inédit sur l’évolution de la représentation des Français d’origine maghrébine à la TV. Le journaliste Azzeddine Ahmed-Chaouch et le réalisateur Youcef Khemane se sont plongés dans des milliers d’heures d’archives, d’émissions de télé, d’évènements sportifs, de clips et de pubs pour retracer la grande histoire des arabes dans le poste et analyser leur représentation dans le paysage médiatique. Un grand film drôle et sans tabou, apaisé et optimiste, dans la lignée de l’émission Quotidien. Avec Melha Bedia (Humoriste), Rachida Dati (Femme politique), Rachid Arhab (Journaliste), Ramzy Bedia (Comédien), Morald Chibout (Chef d’entreprise), Naïma Yahi (Historienne), Nesrine Slaoui (Journaliste), Ali Latif (Mannequin), Mohamed Cheikh (Chef cuisinier), Hakim Ben Amer (Médecin), Younès Boucif (Acteur et rappeur)…