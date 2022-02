Whitney Houston, 10 ans déjà : le destin brisé d’une étoile

Retour sur le destin tragique de l'une des plus grandes stars de la chanson : Whitney Houston. En février 2012, elle s'apprête à participer à la grande soirée qui précède la célèbre cérémonie des Grammy Awards où sont récompensés les meilleurs chanteurs. Cet évènement doit marquer la renaissance de la star après des années d'enfer, entraînée vers le fond par la drogue et l'alcool.Sauf que Whitney n'ira jamais à cette soirée. Pendant que les artistes se succèdent sur scène, la star de 48 ans est retrouvée morte dans sa baignoire. Elle aura succombé à une surdose de médicaments et de cocaïne. L'autopsie révèlera également un corps abîmé par des années de consommation de crack et d'alcool.Dix ans plus tôt, elle était encore une méga star auréolée des plus grandes récompenses et de près de 170 millions d'albums vendus. Comment celle qui fut une idole planétaire, admirée autant pour sa beauté que pour sa voix en or, a-t-elle pu sombrer dans une telle déchéance ? Certains disent que la star cachait en fait derrière son sourire des blessures d'enfance. D'autres avancent que son mari, le rappeur Bobby Brown, aurait eu une mauvaise influence sur elle. Découvrez dans ce documentaire tous les secrets du destin brisé de Whitney Houston.