Le diable s'habille en Prada

Comédie | 2006

Jeune journaliste tout juste diplômée, Andrea Sachs arrive à New York et décroche un job que des milliers de filles rêveraient d'avoir : elle devient le bras droit de la célèbre Miranda Priestly, directrice du prestigieux magazine de mode Runway. Hélas, Andrea va rapidement découvrir que sa boss est en réalité un monstre tyrannique ! Mais, pour accéder à la carrière dont elle a toujours rêvé, Andrea n'a pas d'autre choix que de supporter sa diablesse de patronne. Une comédie culte avec Meryl Streep, Anne Hathaway et Emily Blunt