Le diable s'habille en Prada

Tout juste diplômée, Andrea Sachs arrive à New York et obtient un emploi de rêve en travaillant dans le monde de la mode. Elle devient le bras droit de la terriblement célèbre Miranda Priestly, directrice du magazine Runway. Hélas, devenir l'assistante de la rédactrice en chef d'un prestigieux magazine de mode est loin d'être une sinécure ! Corvéable à merci, Andrea doit répondre au moindre désir de sa directrice et sa vie, aussi trépidante soit-elle, devient infernale...