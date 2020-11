Divertissements ・ Mercredi 25 novembre à 21h15 sur TMC

Jenny & Valentin, les Youtubers " Le Monde à L'Envers" réalisent des parodies, des sketchs ainsi qu'une une web série sur leur chaîne Youtube qui compte près de 3,5M d'abonnés et plus de 644 millions de vues ! Pour cette soirée inédite et parodique, intitulée " Le Prime à L'Envers ", plongez dans l'univers de Jenny & Valentin avec des parodies sur des émissions de télévision. Et comme d'habitude, il y en aura pour tous les goûts ! :