Le prime à l'envers

Jenny & Valentin, les Youtubers "Le Monde à L'Envers", réalisent des parodies, des sketchs ainsi qu'une web série sur leur chaîne Youtube qui compte près de 3,5M d'abonnés et plus de 644 millions de vues !Si leur chaîne est nommée "Le Monde à L'Envers" c'est parce qu'ils mettent en scène différents personnages qui vivent dans le même monde mais à 180° d'intervalle !Pour cette soirée inédite et parodique, intitulée "Le Prime à L'Envers", plongez dans l'univers de Jenny & Valentin avec des parodies sur des émissions de télévision.Et comme d'habitude, il y en aura pour tous les goûts ! :- "Mariage au premier regard" : Premier sketch de la soirée, ce remake de l'émission offrira une fin surprenante !- "Les Marseillais à Marseille" : Cette parodie s'inscrit en plein dans l'univers "Le Monde à L'Envers", et permet de retrouver Sydney, LE personnage récurent que les fans de la chaîne adorent.- "On s'est échangé nos papas" : Faisant honneur à l'humour décalé du duo, cette parodie fait naître des personnages sortis de nulle part avec notamment un enfant dans un corps d'homme de 30 ans !- "Le Journal de 20h00" : Une succession de reportages, une prise d'otage en direct et un invité politique, le JT s'annonce chargé !- "Pawn store" : Un exercice de " voice over " très original !- "C'est ton choix" : Dans cette émission retravaillée, Jenny et Valentin seront accompagnés d'Elie Semoun Et d'autres surprises vous attendent encore ...