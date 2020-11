Mariage au 1er regard

La vie de Camille et Jonathan s’apprête à basculer: Docteur Quoïtte, Docteur Charlatant et Docteur Timbret leur ont trouvé le partenaire de vie idéal. Dans deux jours, ils vont se rencontrer pour la première fois, au moment de se dire oui à la mairie. Le plus beau jour de leur vie les attend. Ou pas.