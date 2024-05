Le mystere de l'île aux cochons

Une expédition exceptionnelle sur une île perdue des Terres Australes où l'homme n'avait pas mis les pieds depuis 40 ans. L'île aux Cochons, réserve naturelle intégrale, abritait la plus grande colonie aux monde de manchots royaux. Des photos aériennes ont révélé une baisse importante de la population de manchots. En novembre 2019 des scientifiques sont envoyés sur place pour enquêter sur ce phénomène surprenant et incompréhensible car dans les autres îles de l'archipel Crozet et des Kerguelen les colonies de royaux sont en progression.