Le prénom

En mentant sur le futur prénom de son fils, Vincent n'imaginait certainement pas transformer un dîner familial en règlement de compte. Invité chez sa sœur et son mari en compagnie de sa femme enceinte et d'un ami d'enfance, le quadragénaire annonce le prénom qu'il compte donner à son bébé. Un choix qui n'est pas du goût de sa famille, laquelle compte bien le lui faire savoir. De cette blague anodine découle une véritable querelle entre les cinq protagonistes où vieilles rancunes et secrets enfouis refont surface.