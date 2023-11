Le Transporteur III

Frank Martin est le spécialiste incontesté des livraisons très spéciales... et très risquées. Menacé de mort, il doit cette fois-ci transporter deux grands sacs ainsi qu'une jeune femme d'origine ukrainienne depuis Marseille jusqu'à Odessa. Il ignore tout du contenu des sacs et de l'identité de sa passagère. Que cache cette trouble livraison ? Une chose est sûre, l'adversaire de Frank est plus que jamais redoutable et il va devoir redoubler de vigilance, de force et de talent pour rester en vie.