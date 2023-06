Le Transporteur : Héritage

Cinéma - Action | 2015

Frank Martin, un ex-mercenaire des forces spéciales, est aujourd'hui spécialisé dans le transport de colis ultra-secrets pour des clients pas toujours recommandables. Alors que son père lui rend visite dans le sud de la France, Frank se retrouve entraîné dans un braquage par Anna, cliente mystérieuse et manipulatrice, et ses trois partenaires. Précipité au cœur d'une vendetta impitoyable menée par ces quatre femmes fatales, Frank devra plus que jamais faire appel à ses talents.