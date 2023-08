L'enquête corse

Films | 2004

Antoine Sartet, un policier parisien sûr de lui, se retrouve propulsé sur l’île de Corse pour résoudre une affaire complexe. Accompagné malgré lui par Jack Palmer, un détective privé excentrique, Antoine se retrouve plongé dans un tourbillon d’événements rocambolesques et de quiproquos culturels. Alors qu’ils tentent de résoudre l’enquête, ils se heurtent aux coutumes locales et aux personnalités haut en couleur de l’île. Entre paysages pittoresques, situations comiques et mystères insulaires, Antoine et Jack forment un duo improbable qui devra surmonter ses différences pour découvrir la vérité.