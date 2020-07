En savoir plus sur Christophe Beaugrand

L’émission culte 100 plus grands fait son grand retour sur TF1 avec un classement inédit des 100 plus grands aléas du direct : des fous rires aux gaffes, en passant par les lapsus en tous genres.Christophe Beaugrand et Anaïs Grangerac, entourés de Christine Bravo, Virginie Hocq et Florent Peyre vous livreront les plus désopilants et les plus surprenants des moments de direct à la télévision !