Du loft à Secret story

Le 26 avril 2001, Loft Story, la première émission de téléréalité, est diffusée à la télévision française : le début d’une révolution télévisuelle. L’engouement populaire est immédiat, l’explosion médiatique colossale... Jusqu’à 11,7 millions de Français suivent le programme. Loft Story devient un phénomène de société et donne le coup d’envoi de la téléréalité en France.Amour, chanson, aventure, dans des villas de rêve, des fermes ou dans la jungle, avec des anonymes ou des célébrités… Les émissions de téléréalité envahissent le Paf et leur succès dure depuis deux décennies malgré les polémiques.Dans ce premier épisode, retour sur la téléréalité d’enfermement. Celle qui est à l’origine du phénomène. Vous verrez comment la Loft mania a déferlé sur la France il y a vingt ans et l’incroyable levée de boucliers suscitée par le programme : accusations de télé-poubelle, manifestations... Loft Story passionne et divise le pays. Malgré les critiques, tout le monde regarde : grand public, intellectuels, hommes politiques... Les médias ne parlent que de cela. Anonymes à leur entrée, les candidats ressortent stars. Tout comme ceux de la seconde saison. Avec des personnalités inoubliables, le Loft 2 veut frapper fort, lui aussi. Il ne suscite pourtant pas le même engouement que le premier. L’effet de surprise est passé, la spontanéité des débuts déjà perdue.Il faut attendre Secret Story, 5 ans plus tard, pour réussir à renouveler le genre. Avec une idée originale : les candidats ont désormais des secrets qu’il faut trouver. Ils sont enfermés dans une mystérieuse maison et une Voix leur donne des ordres... Onze saisons verront le jour, la plus longue téléréalité d’enferment jamais diffusée en France. Animateurs, producteurs, candidats... Deux décennies après, tous les protagonistes de l’époque nous racontent comment ils ont vécu cette folle aventure de l’intérieur.Loana, Julie et Christophe, Kamel, Afida Turner, Marlène Duval, Nadège Lacroix, Benoît Dubois... Ils ont été la première génération de candidats de téléréalité, les premiers à avoir vécu l’enfermement. Une expérience qui a bouleversé leur vie à tout jamais.Benjamin Castaldi, premier animateur de téléréalité, nous expliquera pourquoi il ne pouvait plus faire ses courses. Séverine Ferrer, qui accueillait les Lofteurs 2 à leur sortie, reviendra sur cette célèbre candidate qui l’a snobée devant les caméras... Vous découvrirez aussi le visage de l’inconnu le plus célèbre de France : l’homme derrière la Voix de Secret Story.Alexia Laroche-Joubert et Angela Lorente, les pionnières de la téléréalité, les premières à oser la fabriquer quand tout était à faire, nous racontent les tâtonnements des débuts, les dessous du casting et combien le phénomène les a dépassées. Vous replongerez aussi dans les séquences culte qui ont marqué toute une génération. Quand la préparation d’un plat de pâte ou une séance d’épilation passionnait les téléspectateurs autant que les déboires amoureux de Loana. Quand Kamel a voulu acheter du « thyme » ou que la Voix cherchait encore sa voix... Retour à une époque où des millions de Français sont chaque soir devant leur petit écran pour suivre les aventures des candidats de téléréalité !