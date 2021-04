Les 20 ans de la télé-réalité : popstars, tentateurs et célébrités

Dans ce second volet, vous verrez comment après le phénomène «Loft Story», malgré les polémiques et les critiques, les émissions de téléréalité envahissent le petit écran et comment leurs candidats deviennent les nouvelles idoles des années 2000. Retour sur l’incroyable succès du premier grand télécrochet français : «Popstars» ! 20 ans après, Marjorie, Coralie et Louisy Joseph n’ont rien oublié. Avec Santi et le coach vocal Richard Cross, elles nous racontent la folle aventure qu’ils ont tous vécue. La téléréalité a aussi fait battre le cœur de millions de téléspectateurs et de candidats… Le couple mythique Diana et Brandon était l’un des premiers à tester sa fidélité dans la sulfureuse émission «L’Ile de la Tentation». Vous retrouverez aussi Olivier Siroux et Sandra Lou du premier «Bachelor, le gentleman célibataire» ; Grégory Bassot et Marjolaine Bui, les célèbres protagonistes de «Greg Le millionnaire» ; Adeline de «Mon Incroyable Fiancé» ; Giuseppe et Marie-France de «Qui veut épouser mon fils ?» et Angela Lorente, la productrice derrière la plupart de ces programmes. Saviez-vous que Nabilla avait débuté dans une téléréalité de rencontres ? Réponse en images.Vous verrez aussi comment les célébrités en ont bavé dans «La Ferme Célébrités» avec Danièle Gilbert, Massimo Gargia. Et les V.I.P. ont vécu pire encore dans l’émission «Première Compagnie» tournée à l’autre bout du monde en Guyane. La productrice Alexia Laroche-Joubert, l’animateur Bruno Roblès et les célébrités Jean-Pierre Castaldi et Marlène Mourreau se souviennent...La nouvelle génération de la téléréalité sera aussi là : Milla Jasmine, Nadège Lacroix, Eddy... Vous comprendrez pourquoi ces candidats ont fini par devenir de véritables professionnels de la téléréalité et comment le succès des «Anges de la téléréalité» a tout changé. Benjamin Castaldi, l’animateur de «Secret Story», qui a vécu de près les bouleversements de ces dernières années, nous donne son point de vue sur la téléréalité d’aujourd’hui. Retour sur deux décennies de téléréalité qui ont transformé la télévision française.