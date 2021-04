En savoir plus sur Louisy Joseph

En 2001, M6 lance sa toute première télé-réalité consacrée à la chanson : Popstars. L'objectif : trouver 5 filles pleines de talent pour monter un girls-band. Quelques semaines plus tard, les L5 sont nées. Les cinq chanteuses cartonnent dans toute la France et sortent trois albums avant de se séparer. Vingt ans plus tard, la reformation des L5 n'a jamais été plus plausible.