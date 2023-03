Les 30 chansons de Céline Dion que vous n'oublierez jamais

Nous allons nous plonger dans l’univers musical de Céline Dion avec un classement exclusif réalisé par l’institut IPSOS : ses 30 plus grands tubes plébiscités par les Français. De "Pour que tu m’aimes encore" à "I’m alive", en passant par "Ne partez pas sans moi" ou encore "My heart will go on", de "Encore un soir" à "J’irai ou tu iras", préparez-vous pour une soirée exceptionnelle au rythme de vos chansons préférées !Les plus grands artistes seront là pour partager leurs meilleurs souvenirs : Louane, Jenifer, Soprano, Kendji, Nolwenn Leroy, Bilal Hassani, Victoria Sio ou encore Florent Mothe commenteront les chansons et nous diront pourquoi ils sont fans de Céline ! Mais ce n’est pas tout : Jacques Veneruso qui lui a composé certains de ses plus grands tubes, Eric Jean-Jean qui connait tout de sa carrière, ou encore Christophe Beaugrand et Candice Mahout qui ont eu la chance de l’interviewer nous livreront tous les secrets de fabrication de ses titres incontournables…