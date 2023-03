Les 30 chansons de Goldman que vous n'oublierez jamais

Depuis 40 ans, Jean-Jacques Goldman a écrit, composé et interprété de nombreux tubes… De "Je marche à seul" à "Envole-moi", de "Je te donne" à "Il suffira d’un signe" en passant par "À nos actes manqués", "Quand la musique est bonne", "Là-bas" ou bien encore "Comme toi", ses chansons traversent le temps et les générations sans prendre une ride. À l’issue d’un grand sondage Ipsos exclusif opéré auprès d’un panel de Français, découvrez le classement inédit des 30 chansons de Jean-Jacques Goldman que vous n’oublierez jamais ! Personnalité préférée des Français, l’artiste est un véritable faiseur de tubes pour lui… et pour les autres ! Jean-Jacques Goldman a collaboré avec Céline Dion ("Pour que tu m’aimes encore", "Encore un soir"), Johnny Hallyday ("Je te promets", "L’Envie") ou bien encore Patricia Kaas ("Il me dit que je suis belle")… sans oublier son implication au sein des Enfoirés durant 30 ans pour lesquels il a notamment composé l’indémodable Chanson des Restos !Anecdotes, histoires secrètes, archives, souvenirs et confidences… En compagnie d’artistes et de spécialistes musicaux, replongez en musique dans les 30 titres phares de Jean-Jacques Goldman que vous n’oublierez jamais ! Avec les témoignages de Carla Bruni, Amel Bent, Slimane, Hélène Ségara, Pascal Obispo, Patrick Bruel, Jarry, Alessandra Sublet, Marius Colucci, Christophe Willem, Michael Jones, Alexandre Fievée, Eric Jeanjean, Zaz…