Les 30 chansons que vous n'oublierez jamais du 19 février 2020

Le classement des 30 chansons que les Français ne peuvent oublier. Quel est le point commun entre les chansons " Je t'aime " de Lara Fabian, " Je te promets " de Johnny Hallyday, " Bella " de Gims, " Les lacs du Connemara " de Michel Sardou, " Formidable " de Stromae ou " On ira " de Jean Jacques Goldman… ?Elles sont toutes de véritables hymnes inoubliables. Des refrains entêtants et intemporels. Grâce à un sondage exclusif, sur un panel représentatif de Français, 30 chansons de toutes les époques ont été classées de 30 à 1. Autant de tubes et de plaisirs. Ce classement est vraiment le best-of des best-of fait par les Français eux-mêmes. Avec ce nouveau programme " Les 30 chansons que vous n'oublierez jamais. ", retour également, avec des journalistes-experts, sur les histoires qui se cachent derrière ces airs connus, ces anecdotes intimes, ces succès inattendus… Avec une mise en image dynamique et actuelle, vous pourrez retrouver toutes ces ballades que nous connaissons dès la première note… Et jusqu'à la dernière.

