Les 30 duos que vous n'oublierez jamais du 19 février 2020

30 duos, c'est du plaisir fois deux. En effet, quand deux immenses talents se rencontrent et accordent leurs voix, on assiste souvent à l'éclosion d'une chanson vraiment épatante. Céline Dion et Jean-Jacques Goldman, Claudio Capéo et Kendji Girac, Angèle et Roméo Elvis, Calogero et Passi… Ou Fatal Bazooka et Vitoo. Parmi tant d'autres, ils sont tous dans " Les 30 duos que vous n'oublierez jamais ".Fédérateurs, émouvants, emballants, dévastateurs, les chansons de ce nouveau classement des Français offrent une large palette de sentiments. Grâce à un sondage Ipsos exclusif opéré sur un panel de Français représentatif, nous sommes à même de vous dire quels duos sont inoubliables. Ce rendez-vous inédit va aussi vous dévoiler grâce à des journalistes spécialistes de musique quelques anecdotes sur ces tubes et autres hits. L'occasion d'en savoir un peu plus et de surtout reprendre avec joie ces refrains que vous connaissez certainement. Pendant 90 minutes, on vous l'affirme " chanter à deux c'est mieux ! ". Et avec notre classement c'est encore plus amusant.

En savoir plus sur Kendji Girac