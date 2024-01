Les Couloirs du temps : Les Visiteurs 2

Comédie • Science-Fiction | 1998

Godefroy de Montmirail retourne à son époque, accompagné non pas de Jacquouille, son fidèle serviteur, mais de Jacquart. Le mariage de Godefroy avec Frénégonde de Pouille est annulé par le père de la promise car des bijoux et une relique sacrée lui appartenant ont été dérobés par des brigands. Les auteurs du crime ne sont autres que Jacquouille et Ginette qui sont désormais retournés dans le monde présent, en y semant d'ailleurs une sacrée zizanie. Godefroy n'a pas le choix : il doit à tout prix retrouver les deux manants, récupérer les biens de sa belle-famille pour, enfin, espérer s'unir à sa chère Frénégonde...