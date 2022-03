Désir : Ce que veulent les femmes - Partie 1

Que veulent les femmes ? Le désir féminin reste nébuleux, insaisissable, mystérieux : trop de sexisme, trop de tabous, trop de stéréotypes et de clichés. A l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, Maïa Mazaurette, la sexperte de Quotidien, a interrogé des femmes, connues ou inconnues, de tous horizons et de tous âges, sur leurs envies, leurs fantasmes et leur plaisir. Le film explore toutes les facettes du désir féminin. Pour la première fois en France, Maia s’est prêtée à une expérience scientifique pour comprendre ce qui se passe dans le cerveau d’une femme lors d’une pulsion érotique.En 2022, 5 ans après MeToo, les femmes doivent inventer une culture sexuelle entière et assument pleinement leurs désirs. Cette soirée événement dans la lignée de Quotidien s’adresse aussi aux hommes qui auront enfin une réponse à toutes les questions qu’ils n’ont jamais osé poser.