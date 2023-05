Désir : Ce que veulent les hommes - Partie 1

Ils sont obsédés, adorent le sexe et sont toujours prêts à l’action : les clichés sur le désir masculin ont la vie dure. Pour changer les représentations, Maïa Mazaurette a interrogé des hommes, de tous horizons et de tous âges, sur leurs envies, leurs fantasmes et leur plaisir. 5 ans après MeToo, les hommes se posent de nouvelles questions sur leur rapport à la sexualité et découvrent des territoires entiers inexplorés. Après « Désir : ce que veulent les femmes », la sexperte de Quotidien revient dans un documentaire sur le désir masculin. Maïa Mazaurette a mené sa propre enquête, franchi le Rubicon, poussé les portes d’un vestiaire d’un club de sport masculin, d’un cours de découverte du plaisir prostatique, d’un atelier de sex dolls et interrogé un panel d’hommes de différentes orientations sexuelles.