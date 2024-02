CRS de l'autoroute : leur quotidien à grande vitesse - Episode 2

On connait surtout les célèbres CRS, les Compagnies républicaines de sécurité, pour leurs interventions musclées dans les manifestations. Ce que l’on sait moins, c’est qu’ils réalisent beaucoup d’autres missions, comme la surveillance de nos routes et de nos autoroutes. Une mission assurée par plus de 2 000 hommes, répartis en 9 compagnies autour de nos grandes agglomérations : Paris, Lyon, Marseille, Strasbourg, Lille, Bordeaux et Paris. Pour ce documentaire, nos équipes ont vécu au plus près de ces CRS hors du commun à Champigny-sur-Marne, en banlieue parisienne. Nous avons notamment partagé les interventions à très haute vitesse des pilotes d’élite de l’unité motocycliste. Une vingtaine d’as du guidon qui, vous allez le voir, prennent chaque jour tous les risques pour voler au secours d’automobilistes en détresse ou intercepter des fous du volant et même des dealers parfois très dangereux. Vous découvrirez également les soirées très mouvementées de la brigade de nuit, entre traque des chauffards beaucoup trop alcoolisés, accidents spectaculaires et courses-poursuites pied au plancher pour intercepter des go-fast qui cherchent à rejoindre les quartiers sensibles afin d’approvisionner le trafic de drogue.

En savoir plus sur Tatiana Silva